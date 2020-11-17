В Калининградской области каждый день выявляют около 20 медработников с COVID-19

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В Калининградской области ежедневно выявляют около 20 медицинских работников с коронавирусом. Об этом во вторник, 17 ноября, журналистам сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Медработники это самая высокая группа риска. В день мы выявляем по 15-20 медработников с коронавирусом. Это не только врачи, это и средний медперсонал, и другой персонал больниц, – говорит министр. - Собственно, мы это понимали и предполагали. У нас есть все компенсаторные мероприятия, связанные с тем, что врачи выбывают на лечение.

По словам Александра Кравченко, тяжелых больных среди медработников сегодня в регионе нет.