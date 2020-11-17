В Калининградской области 2,5 тысячи человек лечатся от коронавируса амбулаторно

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Об этом во вторник, 17 ноября, журналистам сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Они наблюдаются, их жизни ничего не угрожает. Ждем сроков завершения лечения для того, чтобы тестировать и снимать с этих пациентов статус больных коронавирусом, – сказал министр.

Александр Кравченко отметил, что речь идет именно о больных с подтвержденным ковидом.

- Состояние этих пациентов не вызывает никакой необходимости находиться в стационаре, они получают помощь амбулаторно. Стационарное лечение осуществляется четко по показаниям. Если пациента можно лечить амбулаторно, то нужно лечить амбулаторно. Потому что есть внутрибольничная инфекция, обмен вирусами между пациентами и так далее. Мы даем приоритет сегодня амбулаторному лечению тех пациентов, у которых нет серьезных осложнений течения болезни.