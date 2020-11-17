Стало известно, когда в Калининград поступят бесплатные лекарства от коронавируса

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Бесплатные лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией поступят в Калининградскую область в ближайшие дни. Об этом во вторник, 17 ноября, журналистам сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- По бесплатным лекарствам у нас приняты обязательства. Ждем со дня на день поставку в регион. Как только лекарства прибудут в регион, со следующего дня мы будем выдавать эти лекарства, - сказал Александр Кравченко.

Министр сообщил, что в аптеках региона сохраняется дефицит медикаментов.

- Дефицит есть. Мы вынуждены фактически ежедневно менять

схемы или предлагать аналоги препаратов для того, чтобы покупать их в аптеке, - говорит Кравченко. - Дефицит все равно сохраняется. Вот, вчера люди писали, что «Арбидол» появился в аптеках региона. Антибиотики тоже уже появилась в аптеках. Был кризис недели две назад, когда в городе просто вообще ничего не было. Сейчас пошли поступления препаратов.

Александр Кравченко сослался на министра промышленности России, сказав, что потребление противовирусных препаратов возросло в стране в 15 раз.

Калининградцы все чаще спрашивают в аптеках «Арбидол», «Интерферон».

- Был период, когда эти препараты фактически было невозможно купить в аптеках. Поэтому мы вынуждены были предлагать жителям области госпитализацию, потому что если люди купить не могут, значит они остаются без лечения. Достаточно большое количество пациентов госпитализировали именно по этим показаниям, не по медицинским. Именно по причине невозможности обеспечить себя лекарственными препаратами.