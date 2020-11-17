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Калининградцы перевели телефонным мошенникам почти 400 тысяч рублей

Полиция проводит проверку, устанавливаются личности звонивших.
Виктор Сергеев
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Калининградцы продолжают переводить телефонным мошенникам деньги, несмотря на то, что были предупреждены об опасности. За сутки трое жителей области после общения с аферистами лишились почти 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

66-летняя пенсионерка и 36-летняя продавец поверили, что мошенники хотят оформить на них кредиты. Поговорив со злоумышленниками, женщины сами оформили на себя кредиты и перевели деньги мошенникам.

А вот 21-летний калининградец поверил, что у него плохая кредитная история и сам не заметил, как перевел мошенникам 135 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку, устанавливаются личности звонивших.