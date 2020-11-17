Корпорация развития получила в собственность замок Прейсиш-Эйлау

. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске и здание районного управления в Желенодорожном переданы в собственность Корпорации развития Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Передача исторических объектов в Корпорацию позволит региону сохранить механизм контроля за его дальнейшей судьбой и после приватизации, но при этом и привлекать инвесторов к реконструкции памятников.

«Очевидно, что замок останется центральным объектом в планах комплексной ревитализации этой части Багратионовска. Здесь предлагается создать историко-культурный и рекреационный кластер с ландшафтным парком, выставочными павильонами, туристской инфраструктурой. Но замку необходима качественная и долгосрочная бизнес-составляющая, инвестор, готовый вкладывать в его сохранение и вовлечение в экономический оборот. Поиском такого инвестора и организацией работы с ним и займётся наша Корпорация», – рассказал руководитель организации Андрей Толмачёв.

Он добавил, что восстановление здания районного управления в Железнодорожном является частью комплексного развития этого посёлка.