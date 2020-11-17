В Немане арестовали мужчину, зарезавшего сожительницу в магазине

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Неманский городской суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как ране писала «Комсомолка», в субботу, 14 ноября, пьяный 35-летни мужчина в подсобке магазина в поселке Новоколхозное нанес 21-летней женщины не менее 13 ударов ножом. От полученного ранения она скончалась на месте происшествия.

По данным Следственного комитета, накануне пятницу женщина поругалась со своим сожителем и уехала от него к своей матери.

Обвиняемый в убийстве арестован на 2 месяца.