Министр: Развернуть новый ковидный госпиталь мы можем в течение суток

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области развернуть дополнительный ковидный госпиталь можно в любой медицинской организации региона в течение суток. Об этом во вторник, 17 ноября, журналистам сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Чтобы развернуть дополнительный ковидный госпиталь, нам нужно иметь лабораторную базу, передвижной рентген-аппарат, ультразвуковой аппарат и обеспечить пациентов кислородом, - говорит Александр Кравченко. - У нас большое количество кислородоконцентраторов, поэтому не видим проблем по разворачиванию коек.

По словам министра, сегодня в регионе достаточно много медицинских организаций перевели для оказания помощи пациентов с пневмониями и с новой коронавирусной инфекцией.

- В Калининграде под лечение ковида и пневмонии переведена почти полностью Центральная городская клиническая больница, горбольница №3, корпус БСМП, инфекционная больница и их структурное подразделение на острове у стадиона, районная больница в Гвердейске, Озерске, корпус больницы в Гусеве и Светлом, - сказал министр.

При этом Александр Кравченко отметил, что у властей есть план дополнительной мобилизации коечного фонда.

- Если человек нуждается в стационарном лечении, он должен его получить. Мы стараемся держать ситуацию таким образом, чтобы у нас было не меньше 200-250 коек, готовых на завтра для принятия пациентов. Ситуация напряженная, число пациентов с пневмониями, например, явно выше, чем в такой же период 2019 года. Мы в режиме реального времени принимаем решение о разворачивании дополнительного коечного фонда, если он нужен.