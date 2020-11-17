Министр: Школа на ул. Артиллерийской практически готова к сдаче

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Готовность строящейся школы на улице Артиллерийской в Калининграде составляет 96%. В здании практически завершены отделочные работы пищеблока, заканчивается облицовка бассейна, в классах на 3-4 этажах укладывают линолеум, в актовом зале идёт отделка стен специальными звукопоглощающими материалами. В школе запущена автономная газовая котельная.

«Школа практически готова к сдаче. Осталось подготовить внутренние помещения, благоустроить территорию и уже можно будет начинать завозить оборудование, - отметила министр образования Светлана Трусенева. - Первым делом мы начнём оснащать пищеблок и затем уже классы, актовый зал, спортзал и остальные учебные пространства. Образовательное учреждение рассчитано на 1 100 ребят. Уже в сентябре следующего года они смогут приступить к занятиям в новой школе, оснащённой современным высокотехнологичным оборудованием».

По словам подрядчика, строители работают в плотном графике, количество рабочих увеличено. По контракту до конца 2020 года школа должна быть сдана в эксплуатацию.