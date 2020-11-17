Все учреждения допобразования в Калининграде переводят на дистант

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В Калининградской области все учреждения дополнительного образования переводят на дистант. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Ранее на дистант были переведены только муниципальные учреждения дополнительного образования. Теперь на электронное обучение отправлены все воспитанники областных центров допобразования, а также частных заведений и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без госрегистрации в качестве ИП.

В правительстве отметили, что ограничения не затрагивают деятельность учреждений физической культуры и спорта.