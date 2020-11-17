Водитель протаранил толпу участников общественных слушаний под Калининградом

. Фото: Иван МАРКОВ

В поселке Холмогоровка под Калининградом водитель врезался в группу людей, участников общественных слушаний по поводу изменений в генплан.

Как сообщает корреспондент "КП", пожилой мужчина на автомобиле врезался в людей, сбив, как минимум, шестерых. На месте работает полиция. Кареты "Скорой помощи" еще не подъехали.

- Неожиданно какой-то дед, участник общественных слушаний, сел за руль и направил машину прямо в толпу, - рассказал корреспондент "КП". - Он задавил человек шесть. Остальные ребята набросились на машину, разбили в ней стекла, но дед там так и остался. В дело оперативно вмешались полицейские. Похоже, этот дед не понимает, что произошло.

Позже полицейский допросил пожилого водителя, который стал уверять, что перепутал педали.