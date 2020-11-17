Калининградка отсудила 250 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

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Жительница Багратионовска отсудила компенсацию ущерба за упавшее на ее машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре прошлого года женщина приехала в больницу и оставила машину на стоянке. Вернувшись, она обнаружила часть спиленного дерева на крыше своего автомобиля, который был сильно поврежден.

Стоянка находится во введении больницы, однако администрация медучреждения отказалась компенсировать ущерб. В тот день рабочие пилили дерево, однако не были обеспечены безопасные условия работ.

Суд взыскал с больницы в счет возмещения ущерба 205 000 рублей, а также судебные расходы в общей сумме 50 250 рублей.