Две тысячи звонков в час: как работают call-центры по вопросам COVID-19 в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде call-центры по вопросам COVID-19 ежедневно испытывают серьезные нагрузки и чтобы разгрузить «горячие линии» нужны сотни операторов. Об этом во вторник, 17 ноября, журналистам сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Чтобы разгрузить «горячие линии», нужно взять человек 400 операторов. Но это сегодня просто физически невозможно. У нас сегодня фактически работает 60 операторов на «горячих линиях». Время ожидания в пиковые нагрузки составляет от 20 до 40 минут. Люди, которые не звонят раз в три минуты, а «висят» на вызове, они дозваниваются, - говорит Александр Кравченко.

При этом министр отметил, что операторы call-центров обзванивают пациентов, которые трижды пытались дозвониться и не дозвонились.

- Раз в три часа мы снимаем информацию о тех, кто звонил и не дозвонился и пациентов обзваниваем сами. Высокая нагрузка! В пиковые часы операторы получают около 2 тысяч звонков в час. Это очень много, - заключил министр.