УМВД: Водитель, въехавший в толпу людей, перепутал педали

. Фото: Иван МАРКОВ

Пожилой мужчина, который во вторник, 17 ноября, на «КИА» въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка, перепутал педали. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.

«Водитель 1941 года рождения перепутал педали газа и тормоза. Стоял припаркованный автомобиль. Мужчина сел в него и перепутал педали», - сказала Светлана Поставничая.

Напомним, автомобиль въехал в людей, собравшихся на публичные слушания.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.