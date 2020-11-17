Пограничники задержали литовца, незаконно проникшего в Калининградскую область

. Фото: Пограничное управление по Калининградской области

Калининградские пограничники задержали иностранца, незаконно пересекшего госграницу. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ.

Инцидент произошел на территории Нестеровского района в районе поселка Чернышевское недалеко от пункта пропуска «Чернышевское - Кибартай».

«Нарушитель свободно преодолел литовский участок госграницы и планировал незаконно попасть в Россию, однако был остановлен российскими пограничниками. При себе 48-летний мужчина имел свидетельство о регистрации иностранного гражданина в Литовской Республике», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушителя оштрафовали и принудительно выдворили за пределы РФ.