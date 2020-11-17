Пограничники задержали литовца, незаконно проникшего в Калининградскую область

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Фото: Пограничное управление по Калининградской области
Калининградские пограничники задержали иностранца, незаконно пересекшего госграницу. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ.
Инцидент произошел на территории Нестеровского района в районе поселка Чернышевское недалеко от пункта пропуска «Чернышевское - Кибартай».
«Нарушитель свободно преодолел литовский участок госграницы и планировал незаконно попасть в Россию, однако был остановлен российскими пограничниками. При себе 48-летний мужчина имел свидетельство о регистрации иностранного гражданина в Литовской Республике», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Нарушителя оштрафовали и принудительно выдворили за пределы РФ.