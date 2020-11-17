Яхтсмен из Пионерского выиграл всероссийские соревнования на Черном море

. Фото: министерство спорта Калининградской области

В Черном море прошла юбилейная, 30-я по счету, Геленджикская регата, собрав больше 800 спортсменов из 28 регионов страны. Участвовали в ней ребята от 9 лет до 21 года.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в классе «Оптимист», отличились спортсмены из Пионерского.

Они квалифицировались в сильнейший «золотой флот» и выиграли одиночный зачет среди начинающих яхтсменов.

«Феноменальный результат продемонстрировал Марк Бартош. На своих первых официальных соревнованиях такого масштаба он выиграл все семь зачетных гонок из семи возможных», - говорится в сообщении минспорта.

«Оптимист» — самый массовый класс учебных яхт в мире. Именно на этих судах постигаются азы мореплавания и управления парусом среди спортсменов в возрасте не старше 15 лет.

В Калининградской области, помимо регионального центра, это направление развивают спортшколы и профильные клубы Янтарного, Балтийска, Зеленоградска и Пионерского.