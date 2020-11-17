На судне «Витязь» откроют новую выставку, посвященную Ивану Крузенштерну

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Фото: Музей мирового океана
На борту музейного судна «Витязь» в Калининграде откроется выставка, рассказывающая о первых русских кругосветках. Экспозиция посвящена, в том числе, и выдающемуся моряку Ивану Крузенштерну.
Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, выставка приурочена к 250-летию со дня рождения адмирала.
Посетители узнают интересные факты о жизни Ивана Крузенштерна, истории его рода и о том, как готовились и провели знаменитую экспедицию.
Выставка откроется 19 ноября и проработает до 16 мая.