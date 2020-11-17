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Следственный комитет проводит проверку по факту наезда на участников общественных слушаний под Калининградом

Количество пострадавших уточняется
Кирилл Алексеев
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По предварительной версии, водитель перепутал педали.

По предварительной версии, водитель перепутал педали.

Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник в поселке Холмогоровка под Калининградом во время общественных слушаний водитель автомобиля въехал в группу граждан, в результате чего с различными травмами в лечебные учреждения госпитализировано восемь человек.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Калининградской области, по данному факту следственными органами СК организована доследственная проверка.

- Со слов очевидцев событий и самого 79-летнего водителя, мужчина перепутал педали и допустил наезд на граждан. По предварительным данным, несовершеннолетних среди пострадавших нет. Количество пострадавших уточняется, - отметили в пресс-службе.

В ходе проверки следствие намеренно детально установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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