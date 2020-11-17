Шесть станций Калининградской железной дороги оборудуют дополнительным освещением

На шести станциях Калининградской железной дороги пройдут работы по подключению дополнительного освещения платформ.

Как сообщает пресс-служба КЖД, начали подключать освещение на островных платформах станций Луговое Новое, Озерки Новое и Гвардейск. До конца месяца работы будут выполнены на станции Рябиновка, остановочных пунктах Пушкарево и Светлое. Повсеместно используют энергосберегающие светодиодные прожекторы.

«По завершению работ степень освещенности платформ на остановочных пунктах увеличится в несколько раз, что особенно важно в условиях осенне-зимнего сезона», - отметили в КЖД.