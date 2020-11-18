В Багратионовском районе горел двухэтажный дом

Накануне вечером случился пожар в поселке Дубовка Багратионовского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, на втором этаже жилого дома в дымоходе горела сажа на площади восьми квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - отметили в в пресс-службе, добавив, что для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет в составе трех человек и одной единицы техники.