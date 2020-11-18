Прокуратура проконтролирует ход расследования инцидента в Холмогоровке, где водитель протаранил толпу

Во вторник водитель автомобиля "Киа" протаранил толпу людей, собравшихся на общественные слушания в поселке Холмогоровка под Калининграда. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Прокуратура Калининграда взяла расследование инцидента на контроль.

- В связи с причинением вреда здоровью гражданам, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Прокурор Зеленоградского района Львов на месте происшествия скоординировал действия правоохранительных органов.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре области.