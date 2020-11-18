Больше не чиновник: Николай Цуканов перешел в «Ростелеком»

Николай Цуканов. Фото: Правительство Калининградской области

Покинувший недавно пост полпреда президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов получил новое назначение. Он стал старшим вице-президентом компании «Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

- В «Ростелекоме» Николай Цуканов сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства, - сообщили в компании.

Напомним, что с 2010 по 2016 годы Николай Цуканов являлся губернатором Калининградской области. В 2016 году назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе, а в 2017 году — помощником президента РФ. С июня 2018 года Николай Цуканов являлся полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

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Вернется ли Николай Цуканов в Калининград

В конце прошлой недели СМИ сообщили о готовящейся отставке полпреда президента в Уральском федеральном округе, а в прошлом губернатора Калининградской области Николая Цуканова. В аппарате полпреда тогда «Комсомолке» заявили, что слухи не комментируют, а Николай Николаевич сейчас находится в отпуске. Но пролетели выходные, и слухи стали реальностью. Место уральского полпреда занял бывший министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, а Николай Цуканов отправился в отставку (подробности).