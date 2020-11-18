Нашествие с востока: две трети квартир в Калининграде скупают приезжие

Ленин в курортном Зеленоградске. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Около 70 процентов квартир в Калининградской области в этом году приобретается иногородними. Такие данные опубликовало федеральное агентство недвижимости "МИЭЛЬ".

Как сообщили в компании, Калининград стал необычайно привлекательным для жителей Урала, Сибири, центральных регионов России и Средней Азии. В первую очередь покупателей привлекают близость к Европе и морю.

- Активный интерес россиян к Калининграду и его недвижимости мы отметили после чемпионата мира по футболу в 2018 году, а второй виток пришелся на лето 2020 года, - сказал гендиректор "МИЭЛЬ" в Калининграде Вячеслав Смирнов.

По его словам, из-за пандемии туристы, обычно отдыхавшие за границей, отправились на российские курорты, в том числе и Калининградской области.

- Оценив регион в целом и город в частности, некоторые решили переехать в Калининград. Они продают недвижимость в своих регионах и едут к Балтийскому морю. Из Калининграда уезжают мало, но приезжают много, - добавил Смирнов.

В среднем, по данным компании, однокомнатную квартиру в новом фонде в Калининграде можно купить за 2,5 млн рублей. Добавим, что цена на недвижимость в регионе в этом году резко выросла.

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Рынок перегрет: Почему в Калининграде резко подорожали квартиры

Недавно губернатор Антон Алиханов дал волю эмоциям.

- 20 процентов роста цены за год - крутовато. Очень не хотелось бы перегреться. Перегрев тепловым ударом заканчивается. Потом лежишь и долго в себя приходишь, - образно сказал глава региона.

Это пугающее заявление прозвучало на заседании аграрного совета, но речь шла не о ценах на помидоры или капусту, которые вдруг взлетели в цене - с ними как раз все более-менее в порядке (во всяком случае, пока), - а о рынке недвижимости. Действительно, цены за квадратный метр в последние месяцы бьют рекорды. Причем 20-процентный рост, о котором говорил губернатор, – это не предел. По данным генерального директора агентства недвижимости «Клипер» Олега Перевалова, в зависимости от сегмента цены выросли до 30 процентов (подробности).