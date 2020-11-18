На водителя, наехавшего на участников слушаний в Холмогоровке, завели уголовное дело

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На 79-летнего водителя «Киа», наехавшего на участников общественных слушаний в поселке Холмогорвка, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

По данным полиции, пенсионер якобы перепутал педали и при движении с места врезался в толпу людей.

В результате наезда 5 человек были госпитализированы, еще троим назначено амбулаторное лечение.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции, инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Установлено, что водитель был трезв. Следователями ОМВД изъят автомобиль, назначено проведение автотехнических экспертиз, расследование продолжается», - добавила представитель УМВД.