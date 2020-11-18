Под Калининградом понятой при аресте автомобиля сам оказался должником

. Фото: Служба судебных приставов

На прошлой неделе в Гурьевском районе судебные приставы выявляли водителей-должников. В ходе нескольких рейдов было арестовано четыре автомобиля, владельцы которых имели задолженность по налоговым платежам — в общей сложности 292 тысячи рублей. Чтобы не лишиться автомобилей граждане в тот же день прибыли к приставам и погасили долги в полном объеме.

В пресс-службе ведомства рассказали и о курьёзном случае. Приставы попросили одного из пассажиров легковушки выступить понятым при аресте транспортного средства. Однако в ходе проверки выяснилось, что мужчина сам имеет дол в размере 105 тысяч рублей перед физическим лицом.

«Приставы убедили мужчину полностью погасить задолженность, восстановив тем самым права взыскателя», - добавили в пресс-службе регионального управления ФССП.