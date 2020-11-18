Компания «Райффайзен Лайф» запустила новый страховой продукт

ОНКОзащита – так называется новая программа страхования, которую сегодня можно открыть онлайн, без посещения офиса. Приобрети полис можно для детей и для взрослых до 64 лет. Максимальное страховое покрытие составит 1 млн рублей.

- Страхование финансовых рисков при критических заболеваниях должно стать частью личной финансовой стратегии на ежегодной основе, — считает Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад» АО Райффайзенбанка. - В программу входит сервис медицинской навигации, который помогает выбрать наиболее подходящее для лечения медицинское учреждение. Полис позволяет не только покрыть расходы на медицину, но и получить оптимальное лечение и не откладывать другие важные планы.