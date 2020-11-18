На водителя грузовика завели дело за ДТП с пострадавшим под Гвардейском

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

По факту ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Гвардейском районе возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Гвардейском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 28 сентября на 52-м километре федеральной трассы. 40-летний водитель грузовика «Вольво» неверно выбрал боковой интервал и врезался в стоящий на обочине «Ниссан».

В результате столкновения 33-летний водитель «Ниссана» получил тяжелые травмы. В настоящее время проверка по факту дорожно-транспортного происшествия продолжается, добавили в пресс-службе полиции.