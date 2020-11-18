В минздраве сообщили о состоянии пострадавших участников слушаний в Холмогоровке

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В городской клинической больнице находятся четверо участников общественных слушаний, пострадавших при наезде в поселке Холмогоровка. Об этом сообщает областное министерство здравоохранение.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, в ведомстве заявили, что им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, накануне в посёлке Холмогоровка проходили общественные слушания. Один из участников слушаний – 79-летний мужчина, якобы перепутал педали и врезался в толпу людей.

На пенсионера уже завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.