16 медиков, 14 педагогов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 114 случаев ОРВИ, 34 - пневмонии, 17 бессимптомных.

Среди заболевших

- 22 пенсионера;

- 16 медицинских работников;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 14 сотрудников образовательных учреждений;

- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;

- 7 работников торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 3 предприятий сферы услуга и досуга;

- 2 сотрудника предприятий телекоммуникационных услуг;

- 2 сотрудника санаторно-курортных учреждений;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- четверо учащихся (школа Нестеров, лицей 49 Калининград, Альбертина);

- студент колледжа сервиса и туризма;

- три воспитанника детских садов №27, 135, 107;

- 21 неработающий.

Всего в области по состоянию на среду, 18 ноября, выявлено 9 254 случаев заражения.