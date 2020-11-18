16 медиков, 14 педагогов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 114 случаев ОРВИ, 34 - пневмонии, 17 бессимптомных.
Среди заболевших
- 22 пенсионера;
- 16 медицинских работников;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 14 сотрудников образовательных учреждений;
- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;
- 7 работников торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 3 предприятий сферы услуга и досуга;
- 2 сотрудника предприятий телекоммуникационных услуг;
- 2 сотрудника санаторно-курортных учреждений;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- четверо учащихся (школа Нестеров, лицей 49 Калининград, Альбертина);
- студент колледжа сервиса и туризма;
- три воспитанника детских садов №27, 135, 107;
- 21 неработающий.
Всего в области по состоянию на среду, 18 ноября, выявлено 9 254 случаев заражения.