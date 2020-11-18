Жительницу Балтийска будут судить за дачу взятки полицейскому

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В Балтийске местную жительницу – индивидуального предпринимателя будут судить за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре предпринимательницу уличили в незаконной продаже алкоголя. Чтобы решить проблему и обойтись без административного протокола, женщина предложила полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей, однако сотрудник полиции отказался принять деньги.

Уголовное дело направлено в Балтийский городской суд для рассмотрения по существу.