В Калининграде задержан насильник, более 10 лет находившийся в межгосударственном розыске

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего гражданина Казахстана, который находился в межгосударственном розыске более 10 лет. Как сообщает пресс-службе МВД РФ, на родине он был признан виновным в совершении тяжкого насильственного преступления в отношении несовершеннолетней.

«После содеянного злоумышленник попытался скрыться от правосудия. Изменив внешность, он прибыл в Россию, предположительно, по документам своего родственника. Обосновался в Калининградской области нашей страны, где жил без регистрации под вымышленным именем и подрабатывал на стройках», - сообщили в пресс-службе МВД.

В полиции добавили, что отсутствие в базе данных отпечатков его пальцев осложнило его идентификацию, однако его личность все же удалось установить. Также его по фотографиям опознали свидетели преступления.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.