Летевший в Калининград частный самолет экстренно приземлился в Москве

Частный самолет, следовавший рейсом Москва - Калининград, совершил в среду утром экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности закрылков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, после вылета у самолета, следовавшего из Шереметьево в Калининград, не убрались закрылки. Экипаж принял решение вернуться. В 09:42 мск он совершил посадку в аэропорту вылета в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших нет. Сейчас самолет осматривают технические службы.