Коронавирус за сутки выявили в 16-ти городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 155 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 16-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 89 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 5

Нестеровский городской округ - 6

Балтийский городской округ - 4

Пионерский городской округ - 5

Гвардейский городской округ - 3

Полесский городской округ - 3

Гурьевский городской округ - 17

Правдинский городской округ - 2

Светловский городской округ - 5

Зеленоградский городской округ - 4

Славский городской округ – 1

Ладушкинский городской округ - 1

Советский городской округ - 1

Черняховский городской округ – 8

Неманский городской округ - 1