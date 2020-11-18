Коронавирус за сутки выявили в 16-ти городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 155 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 16-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 89 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 5
Нестеровский городской округ - 6
Балтийский городской округ - 4
Пионерский городской округ - 5
Гвардейский городской округ - 3
Полесский городской округ - 3
Гурьевский городской округ - 17
Правдинский городской округ - 2
Светловский городской округ - 5
Зеленоградский городской округ - 4
Славский городской округ – 1
Ладушкинский городской округ - 1
Советский городской округ - 1
Черняховский городской округ – 8
Неманский городской округ - 1