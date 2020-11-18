Премьера спектакля "№13" в Калининграде вызвала зрительский ажиотаж

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Знаменитая пьеса Рея Куни «№13»(16+) была поставлена по многочисленным просьбам зрителей режиссером Вячеславом Виттихом. Новое прочтение комедии положений, ставшей классикой жанра, с восторгом принято зрителями. Спектакль уже был в репертуаре театра. В течении 10 лет на его подмостках прошло около 120 показов. В сложной финансовой ситуации Вячеслав Виттих сделал римейк с новым составом исполнителей.

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Два первых спектакля при 50%-ном заполнении зала не вместили всех желающих. Публика реагировала на каждую шутку, музыкальные номера сопровождали аплодисменты, периодически в зале стоял хохот. Актеров провожали со сцены стоя. Зрители, не попавшие на премьеру, требуют больше показов. И.о. художественного руководителя драмтеатра Александр Федоренко говорит: «Успех премьеры «№13» превзошел все ожидания. Мы готовили этот спектакль как ответ на вызовы времени и очень рады, что наше средство от меланхолии так востребовано».

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