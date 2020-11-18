В продаже появился «умный» роутер для любителей компьютерных игр

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Компании «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанный специально для геймеров. Как сообщили в «Ростелекоме», новое устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Как отмечается, роутер «Игровой RT-X» уже доступен для заказа в Санкт-Петербурге и других регионах, где «Ростелеком» построил оптические сети доступа по технологии PON.

Роутер уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр, а следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, имеющих большой потенциал на российском рынке.

- Эффектный дизайн роутера и пользовательского интерфейса был разработан в стиле тарифного плана «Игровой» и выгодно отличается от стандартных устройств. Это самый мощный домашний роутер, предлагаемый «Ростелекомом» для массового сегмента, - говорят в компании.

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Новый игровой роутер - успешная совместная разработка, в которой технологическая экспертиза Huawei сочетается с одним из важнейших профессиональных качеств компании «Ростелеком» - пониманием предпочтений аудитории и созданием успешных продуктов для геймеров.

- Наша команда с 2016 года развивает в «Ростелекоме» экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка, - сказал директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома» Артем Черменин. - Роутер «Игровой» обеспечит новый, более совершенный уровень гейминга. С сегодняшнего дня им уже могут пользоваться абоненты десятков регионов страны, где наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов.

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», включая рассрочку. Компания обращает внимание абонентов на то, что роутер работает только на собственной сети PON.