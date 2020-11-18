В поселке Рыбачий открылась модельная библиотека

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Рыбачий на Куршской косе открылась новая модельная библиотека. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, площадка имеет формат «Зеленой библиотеки» и является центром по распространению экологических знаний, идеологии вторичного использования материалов и экономии природных ресурсов.

«За несколько месяцев библиотека прошла полную перезагрузку: отремонтированы фасад здания и помещения, приобретены оргтехника, музыкальное оборудование, программное обеспечение, новая мебель. Кроме того, пополнился и библиотечный фонд – закуплено более 4,5 тысячи новых книг. Это детская литература, литература по экологическому просвещению и краеведению, книги для слабовидящих, аудиокниги. Сотрудники прошли обучение», - рассказал вице премьер Алексей Силанов.

На модернизацию библиотеки было направлено пять миллионов рублей, что позволило ей стать «настоящим информационным центров с большими возможностями и ресурсами.

«Здесь есть оборудование, которое есть не в каждой библиотеке, – микроскопы, глобусы, интерактивное оборудование. Созданы условия для того, чтобы дети могли заниматься научно-исследовательской работой», - добавил Силанов.