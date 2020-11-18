Для калининградца угон «Фольксвагена» завершился переломами и уголовным делом

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде угонщик получил тяжелые травмы, не справившись с управлением чужой машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пьяный 35-летний мужчина угнал «Фольксваген» от здания больницы в Ладушкине и поехал в Калининград. На улице Емельянова он не справился с управлением и оказался в кювете.

Первую помощь горе-угонщику оказали сотрудники ДПС. В больнице у злоумышленника выявили перелом костей таза и носа.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».