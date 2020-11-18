Житель Гусева избил и попытался задушить свою подругу

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Накануне в полицию обратилась 39-летняя жительница Гусева, которая рассказала, что бывший сожитель причинил ей побои, душил и угрожал убийством.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, участковый уполномоченный полиции доставил подозреваемого в отдел полиции.

- В ходе разбирательства установлено, что мужчина ранее неоднократно устраивал скандалы. В этот раз он несколько раз ударил потерпевшую по телу, после чего, повалив на пол, принялся душить руками. Свои действия подозреваемый сопровождал угрозой убийством, - отметили в пресс-службе, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».