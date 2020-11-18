В Калининграде поймали вора, вскрывавшего магазинные кассы

В Калининграде задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии краж денежных средств из кассовых аппаратов. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, во всех случаях похититель действовал по одной и той же схеме: дожидался, пока продавец отходил от стойки в другой конец магазина или в подсобку, быстро открывал кассу, забирал деньги и скрывался с места преступления.

- Установлено, что вечером 7 ноября злоумышленник похитил 35 000 рублей из магазина на улице Герцена, - уточняют в пресс-службе. - 11 ноября мужчина украл 6 500 рублей из кафе быстрого питания на улице Невского.

40-летний неоднократно судимый калининградец может быть причастен к подобным преступлениям. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.