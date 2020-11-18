В Озерском районе мужчина похитил с поля электропастух

В Озерском районе Калининградской области, по всей видимости, в металлолом сдавать практически нечего. На днях в местный отдел полиции обратился с заявлением 28-летний житель поселка Константиновка, который сообщил, что неизвестный похитил электропастух с поля, расположенного недалеко от его дома. Материальный ущерб, по данным полицейских, составил 30 000 рублей.

- В ходе доследственной проверки сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Им оказался 55-летний житель соседнего поселка.

Несмотря на то, что личность похитителя установлена, расследование продолжается – полицейские не могут найти похищенное имущество.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».