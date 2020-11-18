Зеленоградских чиновников, организовавших общественные слушания в Холмогоровке, проверяет прокуратура

Автомобиль, врезавшийся в толпу на общественных слушаниях Фото: Иван МАРКОВ

По факту проведения общественных слушаний в поселке Холмогоровка Зеленоградского района, где 17 ноября мужчина въехал на автомобиле в толпу, прокуратурой Калининградской области организована проверка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверяющих интересует соблюдение федерального законодательства при организации и проведении мероприятия.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Зеленоградского городского округа при обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности людей во время проведения публичного мероприятия, - дополняет пресс-служба.

Кроме того, будет проведена проверка на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и ограничений, установленных главным санитарным врачом. Ход и результаты этой проверки находятся на контроле в прокуратуре области.