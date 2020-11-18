Антон Алиханов: Дома в Холмогоровке никто сносить не будет

Новая карта, которую показывали на слушаниях чиновники Фото: Иван МАРКОВ

Губернатор Антон Алиханов в среду 18 ноября опубликовал в своем инстаграме фотографию поросшего травой холма и спросил у подписчиков, где он находится.

- Здравствуйте, - ответила одна из подписчиц главы региона. – Может, этот холм имеет отношение к Холмогоровке? И вы нам наконец-то объясните, когда мы будем юридически защищены? Что значит уточнение трассировки?

- Уточнение трассировки значит, что железная дорога не будет идти так. Дома никто сносить не будет, - ответил губернатор.

Напомним, днем ранее в Холмогоровке прошли публичные слушания, которые чуть было не закончились трагедией – один из местных жителей сел за руль и протаранил народное собрание своим автомобилем. Только по счастливой случайности никто не погиб.

До слушаний на сайте администрации Зеленоградского района был опубликованы слайды нового муниципального Генплана, согласно которым через поселок, прямо по домам и природному парку должна пойти железнодорожная ветка. На самих слушаниях представители администрации показывали уже другую карту. Правда, чиновники признались, что пока не знают, как именно будет проложена ветка.