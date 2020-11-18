В Зеленоградске водительница на «Хендай» сбила 8-летнего мальчика

Автомобиль, сбивший ребенка Фото: УГИБДД Калининградской области

В Зеленоградске днем 18 ноября произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 12:20.

- По предварительным данным, автомобиль «Хендай» под управлением 59-летней женщины двигался по улице Тургенева, - поясняют в пресс-службе, - и в районе дома 10 «Г» совершил наезд на 8-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля.

На данный момент известно, что в результате ДТП ребенок получил травмы. Как утверждает женщина-водитель, мальчика сразу забрала его мама. Все обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.