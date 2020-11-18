Свалка из внедорожников: В Багратионовском районе «Опель» протаранил «Шевроле»

Последствия тарана в Багратионовском районе Фото: УГИБДД Калининградской области

В Багратионовском районе днем 17 ноября произошло столкновение двух внедорожников, в результате которого оба автомобиля унесло в кювет. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, все случилось в 15 часов 55 минут на 11 километре 580 метров автодороги «Чехово-Краснознаменское-Пограничное».

- Со стороны поселка Краснознаменское в направлении автодороги «Калининград-Долгоруково», двигался автомобиль марки «Опель» под управлением 59-летнего водителя, который на прямом участке дороги не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину, где допустил наезд на стоящий автомобиль марки «Шевроле» под управлением 68-летнего водителя, - сообщает о деталях пресс-служба. - В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» получил травмы.

- Я сел в машину и ждал, когда трасса будет свободна для выезда, - говорит водитель, чей автомобиль стал жертвой тарана. – Немного отвлекся, и тут удар, и я там. Я не выезжал, просто стоял на месте.