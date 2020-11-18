В Калининграде задержана руководительница наркодиспансера, в котором сгорели трое мужчин

Работа с задержанной в региональном СКР Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде 18 ноября задержана 49-летняя председательница наркодиспансера, в котором сгорели трое мужчин. Напомним, ночью 27 октября в одном из домов по улице Гончарова в Калининграде произошел пожар, в котором погибли трое. Вскоре следствием установлено, что в сгоревшем здании располагался центр реабилитации алко- и наркозависимых граждан, учрежденный одной из калининградских региональных общественных организаций.

- Следствие полагает, что услуги по реабилитации и проживанию граждан оказывались в помещении, не отвечающем нормам пожарной безопасности, что повлекло гибель постояльцев, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области.

С задержанной сейчас работают следователи регионального управления СКР. В ближайшее время следствие намерено избрать подозреваемой меру пресечения и предъявить обвинение.