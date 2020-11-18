Следственный комитет проверяет зеленоградских чиновников из-за нарушений при проведении публичных слушаний в Холмогоровке

Один из пострадавших во время тарана Фото: Иван МАРКОВ

Следователи следственного управления СКР по Калининградской области продолжают процессуальную проверку по факту возможного бездействия сотрудников администрации Зеленоградского района. По мнению следователей, чиновники «не приняли должных мер к обеспечению безопасных условий проведения публичных слушаний в поселке Холмогоровка».

Напомним, слушания закончились тем, что автомобиль под управлением 79-летнего жителя поселка врезался в толпу. В результате пострадало более 8 человек.

- Учитывая необходимость детального установления обстоятельств совершенного преступления, большой общественный резонанс, которое вызвало происшествие, - добавляет пресс-служба СКР, - руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрием Бочаровым перед прокурором Калининградской области инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СКР.