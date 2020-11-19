В поселке Рыбачий на Куршскои косе открылась экобиблиотека

Обновленная бибилиотека на Куршской косе Фото: Антон АЛИХАНОВ

На Куршской косе отремонтировано здание библиотеки в поселке Рыбачий. Как сообщил в своем инстаграме губернатор Антон Алиханов, в учреждение приобретены оргтехника, музыкальное оборудование, программное обеспечение и новая мебель.

- Кроме того, пополнился и библиотечныи фонд – закуплено более 4,5 тысячи новых книг, - пишет губернтаор. - Это детская литература, литература по экологическому просвещению и краеведению, книги для слабовидящих, аудиокниги.

Модернизированное учреждение культуры теперь имеет формат «Зеленои библиотеки»: она станет центром по распространению экологических знании , будет способствовать распространению идеологии вторичного использования материалов и экономии природных ресурсов.

В итоге, обычная библиотека превратилась в информационныи центр с большими возможностями и ресурсами.

- Благодаря модернизации здесь появилось современное оборудование и нетипичное для библиотек пространство - экологическая лаборатория по исследованию природы с современными учебными микроскопами и наборами для экспериментов, зона для развития детского творчества, студия полиграфии, а также студия песка «Авандюна», в которой размещены световые столы и комплекты планшетов для рисования песком, - добавил глава региона.

В скором времени откроется обновленная библиотека в Пионерском.