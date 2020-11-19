Под Светлым загорелся «Мерседес»

В среду 18 ноября на улице Вишневой, поселка Волочаевское Светловского городского округа загорелся автомобиль. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 21:51.

- В автомобиле «Мерседес», горел моторный отсек, на площади 1,5 квадратных метра, - сообщает о подробностях происшествия пресс-служба ведомства. – Пожар был ликвидирован до прибытия сил и средств МЧС. Пострадавших нет.

На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части №31 в составе 5 человек и 1 единицы техники.