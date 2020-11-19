По Калининграду ехал груженый песковоз без заднего колеса

Песковоз ехал по городу, уничтожая асфальт Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде утром 19 ноября заметили песковоз с грузом, у которого на правом заднем колесе лопнула камера и слетела покрышка. В итоге, грузовик ехал, оставляя за собой глубокую борозду в асфальте.

- А потом говорят про качество дорог, - возмущается автор фотографии Александр Лобанов в сообществе автомобилистов Калининградской области. - От Горького до Космы точно без колеса ехал, нарезая асфальт. И он продолжил ехать дальше!

- Там профи за рулем! Он знает, что делает! – пошутил один из подписчиков сообщества.

- Наверное, ему за ходку платят столько, что ему оплатить ремонт «таракана» и возможные ДТП раз плюнуть, - добавил второй.