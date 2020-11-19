На реконструкцию Двухъярусного моста правительство дополнительно выделило два миллиарда рублей

Двухъярусный мост Фото: Иван МАРКОВ

Областной бюджет Калининградской области выделяет Калининграду дополнительно 2 миллиарда рублей на реконструкцию Двухъярусного моста. Постановление правительства об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что деньги выделяются и на реконструкцию разводного моста через реку Преголю, и на строительство автодорожного моста и подходов к нему. Финансирование проводится в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы в 2021-2022 годах».

Напомним, что ранее на эти цели власти уже выделяли 2 миллиарда рублей. Работы по реконструкции запланированы на 2021-2022 годы.