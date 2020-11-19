В Калининграде выявлен 161 новый случай коронавируса

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За сутки в Калининградской области выявили 161 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9 415 случаев заражения, выздоровели 6 089 человек (+130), умерли 108 пациентов.

За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 23 610 человек. Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировано 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 34 850 человек, выздоровели 1 526 656 человек.